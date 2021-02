RD Congo : Luca Attanasio, l’ambassadeur d'Italie à Kinshasa tué par des hommes armées L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo (RDC) a été tué ce lundi dans une attaque. Luca Attanasio se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM), en mission dans l'est du pays. Le drame s'est produit près de Goma. Le convoi a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés.

Le diplomate, touché à l'abdomen, a été évacué vers un hôpital à Goma. C'est là qu'il a succombé à ses blessures.

Deux autres personnes ont également été tuées dans l'attaque. Selon des sources sur place, il s'agirait du chauffeur d'un des véhicules, ainsi que le garde du corps de l'ambassadeur.



Les victimes étaient dans un convoi de deux véhicules du PAM, sans présence de la Monusco, a indiqué pour sa part une source de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco).

Luca Attanasio, 43 ans, était en poste à Kinshasa depuis 2018.



Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait à Bruxelles. Il a immédiatement décidé de rentrer à Rome.



Le président du Conseil européen Charles Michel s'est déclaré "choqué par l'attaque d'un convoi" et "les vies perdues".

"L'UE restera aux côtés de la RDC et sa population" pour la "sécurité et la paix", a-t-il ajouté sur Twitter en présentant en italien ses condoléances à la famille.



Euronews.com



