RDC - Dieudonné Mirimo : « Le président de la CENI doit rassurer tout le monde »

« Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doit rassurer tout le monde », a déclaré jeudi 29 juillet l’ancien rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Dieudonné Mirimo. Il réagissait à Radio Okapi sur le blocage que connaissent les confessions religieuses dans la désignation du président de la Commission électorale.



Dieudonné Mirimo pense que le moment de mettre en place l’équipe qui doit gérer les prochaines élections ne devrait pas être celui de planifier les contestations. Les chefs des confessions religieuses ne s’accordent pas pour désigner le président de la CENI. Six confessions religieuses disent avoir trouvé le nom du candidat qui va remplacer Corneille Nangaa, mais l’Eglise catholique et l’Eglise du Christ au Congo contestent cette décision.



Les deux tendances vont se retrouver ce vendredi 30 juillet au centre interdiocésain, afin de trouver un consensus, au plus tard à minuit. (Radio Okapi)



