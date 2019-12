RDC: Embarras de Lamuka après les propos polémiques d’Adolphe Muzito

Les propos très virulents d'Adolphe Muzito ont visiblement jeté un froid au sein de la plateforme Lamuka. Dans leur communiqué conjoint, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se sont dit « surpris » par la « thèse perfide » défendue par l'actuel coordinateur de la plateforme de l'opposition.



Adolphe Muzito, qui propose de « menacer » le Rwanda pour ramener la paix à l'est de la RDC, a confirmé que ses propos « n'engagent que [lui] », alors que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi souhaitent le voir « revenir » sur ses déclarations.



Pas de commentaire de Martin Fayulu



Ce mardi, Adolphe Muzito s'est envolé pour Beni, où il va passer Noël avec l'ancien candidat à la présidentielle Martin Fayulu, également membre de Lamuka. Joint par téléphone, celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer sur les propos polémiques de son compagnon de voyage.



« Je ne veux pas me précipiter pour faire des commentaires », a-t-il indiqué, tout en précisant qu'il n'y a pas, selon lui, « de dissensions au sein de Lamuka ».



Côté rwandais, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe assure « ne pas accorder beaucoup d'importance » à ces commentaires. Mais sur Twitter, il tacle sévèrement Adolphe Muzito, invité à « rétablir la paix avec une entité nommée Raison » et à « occuper un territoire nommé Cerveau ». Et le conclut le secrétaire d'État rwandais de conclure : « Ce serait déjà un bel exploit ! »