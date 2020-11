RDC: Katumbi à Kinshasa, les consultations continuent

En République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur du Katanga et opposant Moise Katumbi arrive, et c'est une première depuis 5 ans, ce vendredi à Kinshasa. Il sera reçu samedi par le président Félix Tshisekedi. Son collègue de la coalition Lamuka et candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu, lui n'y participera pas, a confirmé l'un de ses porte-parole.



Jeudi, d'autres anciens candidats ont été reçus. Ils se sont tous prononcés en faveur de l'initiative du chef de l'État, l'appelant à nommer un informateur ou même à dissoudre l'Assemblée nationale. (RFI)

