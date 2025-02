RDC : Le M23 prend le contrôle de Nyabibwe, au Sud-Kivu Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2025 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

« Les rebelles du M23 ont conquis la cité de Nyabibwe, située dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu), ce mercredi 5 février, après des combats intenses avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) », rapporte le site d'information congolais, Actualité.CD, citant des sources locales. Les affrontements ont commencé aux premières heures, vers 3h00 du matin et se sont déroulés principalement sur les collines Nyangantwa et Chanjwe, précise la même source. La société civile locale a confirmé l'information à Anadolu. « Ils sont déjà à Nyabibwe et à Mukwidja depuis 11h », a indiqué un acteur de la société civile préférant garder l'anonymat. La rébellion a pourtant décrété un cessez-le-feu unilatéral pour des raisons humanitaires ce 3 février, affirmant qu'elle n'avait pas l'intention de prendre la ville de Bukavu ou d'autres localités. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a réagi en affirmant que le cessez-le-feu unilatéral qui a été décrété par le M23 était comme d'habitude un « leurre ». La cité de Nyabibwe se trouve à 28 kilomètres de Kalehe centre sur la route nationale numéro 2, à environ 100 km de Bukavu. L'armée congolaise n'a pas réagi dans l'immédiat à ce sujet. Les combats qui ont débuté dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, se sont étendus à Kalehe au Sud-Kivu depuis le 18 janvier, notamment dans les localités de Kalungu, Lumbishi, Numbi, Chambombo, Chebumba, Shanje et Ziralo, Minova dans le territoire de Kalehe. La semaine dernière, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, après d'intenses affrontements avec les Fardc



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-le-m23-prend-le-contr...

