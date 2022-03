RDC - Les « 145 territoires », le plan de Tshisekedi pour être réélu en 2023

À moins de deux ans des élections, le président Félix Tshisekedi redoute-t-il que le sien soit peu convaincant ? Après avoir passé des mois à s’affranchir de son prédécesseur et de certains de ses encombrants alliés, il a officiellement lancé, le 19 mars, un vaste programme censé porter sa candidature : le Programme des 145 territoires, auquel le gouvernement et ses partenaires prévoient d’allouer 1,6 milliard de dollars.



Cette somme colossale est censée sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté. Elle ira à la réfection de routes et de dessertes agricoles, à la construction de bâtiments administratifs, d’écoles, de centres de santé et de petites centrales solaires permettant l’électrification de nombreux villages. En moyenne, explique-t-on à la primature, près de 10 millions de dollars seront injectés dans chacun des 145 territoires de la RDC. (Jeune Afrique)

