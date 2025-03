RDC : Plus de 8.500 morts à Goma depuis fin janvier Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

,©️ Atlanticactu.com / Christian Mea/ Agence En République démocratique du Congo (RDC), plus de 8.500 personnes ont été tuées depuis fin janvier dans les conflits à Goma, ville dans l’est du pays dont la rebellion du Mouvement du 23 mars (M23) revendique le contrôle, a annoncé jeudi soir le gouvernement congolais. Plus de 8.500 corps […] ,©️ Atlanticactu.com / Christian Mea/ Agence En République démocratique du Congo (RDC), plus de 8.500 personnes ont été tuées depuis fin janvier dans les conflits à Goma, ville dans l’est du pays dont la rebellion du Mouvement du 23 mars (M23) revendique le contrôle, a annoncé jeudi soir le gouvernement congolais. Plus de 8.500 corps ont été enterrés et une trentaine de corps sont encore dans les morgues à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, a indiqué le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, lors d’un point de presse, se référant aux hostilités menées par la rebellion du M23 dans ce centre urbain régional qui abritait environ un million d’habitants et plus de 700.000 déplacés. Le ministre, cité par XINHUA, a indiqué que 5.597 blessés ont été enregistrés dans les structures sanitaires. Il est à noter que les opérations humanitaires à Goma, plaque tournante logistique pour toute la région, sont gravement affectées, son aéroport international restant toujours fermé. Un couloir humanitaire a été toutefois ouvert à la mi-février dans la region, pour permettre à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’acheminer des produits humanitaires via le Kenya et le Rwanda. Pour rappel, la rébellion du M23 a capturé de nombreuses villes et localités dans l’est de la RDC, dont Goma et Bukavu (chef-lieu de la province du Sud-Kivu). Jeudi, au moins onze personnes ont été tuées et 65 autres blessées par plusieurs explosions au cœur de Bukavu, peu après un meeting politique en soutien au M23.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-plus-de-8-500-morts-a...

