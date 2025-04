RDC : Tshisekedi accorde une mesure de grâce aux Américains condamnés à mort pour tentative de coup d’Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & AA Le président congolais Félix Tshisekedi a accordé une mesure de grâce à trois ressortissants américains détenus en République démocratique du Congo (RDC) et condamnés à mort pour association de malfaiteurs et tentative de coup d’Etat en mai dernier dans la capitale Kinshasa. Dans une ordonnance présidentielle lue à la télévision d’Etat, […] ©️ Atlanticactu & AA Le président congolais Félix Tshisekedi a accordé une mesure de grâce à trois ressortissants américains détenus en République démocratique du Congo (RDC) et condamnés à mort pour association de malfaiteurs et tentative de coup d’Etat en mai dernier dans la capitale Kinshasa. Dans une ordonnance présidentielle lue à la télévision d’Etat, mercredi, la peine de mort prononcée par la haute cour militaire congolaise contre les Américains Marcel Malanga Malu,Taylor Christa Thomson et Zalman Polun Benjamin a été commuée à la peine de servitude pénale à perpétuité (prison à vie). L’ordonnance, dont une copie est parvenue à Anadolu, précise que cette mesure a été prise à la suite d’une requête du parquet militaire. “C’était pour éviter que la peine de mort ne soit appliquée ou qu’ils ne soient exécutés. C’est un début jusqu’à ce que qu’ils soient totalement graciés et libérés”, a déclaré à Anadolu Éric Mangu, l’un des avocats des trois Américains. La trentaine de Congolais condamnés avec les trois Américains n’ont pas été graciés. Le 19 mai dans le quartier administratif et des commerces du centre de Kinshasa, ces trois Américains et une quarantaine de Congolais avaient attaqué le domicile du vice – premier ministre, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l’Assemblée nationale. Deux policiers commis à sa garde avaient été tués. Les assaillants avaient ensuite investi le palais de la Nation non loin, abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Ils s’y étaient filmés, démontant le drapeau congolais et brandissant le drapeau du Zaïre, ancien nom de la RDC du temps de Mobutu Sese Seko, dictateur renversé en 1997, et déclarant la fin du régime de l’actuel chef de l’Etat. Leur aventure avait été stoppée avec l’intervention de la garde Républicaine qui avait interpellé une quarantaine de personnes et tué quatre autres dont leur chef, Christian Malanga, un Congolais vivant aux États- Unis. Son fils Marcel Malanga avait été arrêté et condamné à mort. Lui et ses deux proches de nationalité américaine sont depuis détenus dans la plus grande prison militaire du pays à Kinshasa. Les autorités congolaises avaient libéré, en février dernier, un expert militaire belge d’origine congolaise, Jean – Jacques Wondo, présenté comme le “cerveau” de l’attaque. Le ministère public (parquet) l’accusait d’association de malfaiteurs pour avoir “aidé” la bande de Malanga en “fournissant un moyen de transport à Christian Malanga”.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-tshisekedi-accorde-un...

