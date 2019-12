RDC : Un ancien Premier ministre appelle à envahir le Rwanda

L’ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito a appelé Kinshasa à “faire la guerre au Rwanda” et même à “l’annexer” si possible. Ce, afin de rétablir la paix dans la région Est du pays en proie à l’insécurité depuis prés de 25 ans.



« Il faut faire la guerre au Rwanda pour rétablir la paix dans la région. Le Rwanda influe sur la politique congolaise. L’Ouganda aussi. Nous ne pouvons faire la paix qu’en menaçant le Rwanda, en occupant son territoire, si possible annexer le Rwanda”, rapporte AFP.