RDC : au moins cinq morts dans les explosions signalées à Bukavu après un meeting politique de la rébellion Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

En République démocratique du Congo (RDC), au moins cinq personnes ont été tuées par plusieurs explosions survenues jeudi sur la place de l’Indépendence à Bukavu, peu après un meeting politique organisé par les rebelles du Mouvement du 23-Mars (M23). Selon l’agence XINHUA qui cite des sources à l’hôpital général de référence de Bukavu, au moins […] En République démocratique du Congo (RDC), au moins cinq personnes ont été tuées par plusieurs explosions survenues jeudi sur la place de l’Indépendence à Bukavu, peu après un meeting politique organisé par les rebelles du Mouvement du 23-Mars (M23). Selon l’agence XINHUA qui cite des sources à l’hôpital général de référence de Bukavu, au moins cinq personnes sont mortes et six autres blessées. La majorité de ces victimes ont succombé de leurs blessures sur place. Le bilan risque de s’alourdir. D’après des témoins cités par des médias locaux, plusieurs explosions ont retenti peu après le meeting tenu par Corneille Nangaa, chef politique de l’Alliance du fleuve Congo (AFC), un groupe politico-militaire allié au M23. Dans un communiqué, le M23 parle de plusieurs morts et blessés, accusant le régime de Kinshasa d’être à la base de cette attaque à la grenade. La rébellion du M23 a capturé de nombreuses villes et localités dans l’est de la RDC, dont Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-au-moins-cinq-morts-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager