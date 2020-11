RDC: l’Assemblée nationale examine la première loi de protection des pygmées

Jadis mis à l'écart et stigmatisés, leur sort préoccupe les élus. Aujourd’hui, il y aurait plus d’un million de Pygmées en République démocratique du Congo. En plus de la gratuité de l’enseignement primaire, déjà instituée pour tous les enfants, les Pygmées, eux, pourraient étudier jusqu’au secondaire gratuitement. La majorité des Congolais de cette souche n’a pas fréquenté l’école à cause des préjugés.



« Les enfants pygmées ne pouvaient pas étudier dans les mêmes écoles que les autres. Les femmes Pygmées ne pouvaient pas non plus accoucher dans les mêmes maternités que les autres. Les Pygmées ne pouvaient même pas saisir la justice car ils étaient considérés comme des sous-hommes.



Mais aujourd’hui avec l’innovation de l’accès gratuit à la Justice, on reconnaît même la commission d’office pour les autochtones Pygmées. Ils doivent être accompagnés par les avocats qui seront payés par l’État congolais afin de les stimuler à participer à la vie nationale comme tous les autres Congolais », explique le député Ruphin Rachidi, auteur de la proposition de loi. (RFI)

