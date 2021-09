RDC : signature d’un plan de départ des forces de la MONUSCO d’ici 2024

Le Premier ministre congolais Sama Lukonde et la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU Bintou Keita ont signé jeudi 16 septembre, un ‘’Plan de transition pour le départ échelonné de la MONUSCO’’. La mission onusienne de maintien de la paix aura un peu plus de 2 ans pour progressivement quitter la RDC, après plus de 20 ans de présence.



Le plan établi comprend un certain nombre d’indicateurs qui seront soumis à l’appréciation du Conseil de sécurité des Nations unies, avant sa mise en œuvre. « Nous nous sommes mis d’accord sur des étapes à franchir, et c’est cet accord-là qui a été formalisé aujourd’hui entre les deux parties. » a déclaré le ministre du Plan Christian Mwando, membre du groupe de travail créé le 5 juillet à cet effet.



Pour rappel, la MONUSCO, anciennement MONUC, a été créée le 30 novembre 1999 par la résolution 12792 du Conseil de sécurité, afin d’intervenir en faveur de la paix lors de la seconde guerre du Congo (1998 - 2002). Elle a son siège dans la capitale Kinshasa et a disposé d’environ 19 000 hommes. La MONUSCO est aussi la cofondatrice de Radio Okapi. (Ecofin)

Source : https://www.impact.sn/RDC-signature-d-un-plan-de-d...