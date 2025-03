RDC : une vingtaine de militaires burundais tués Rédigé par leral.net le Samedi 15 Mars 2025 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Une vingtaine de militaires burundais, qui combattent avec l'armée congolaise contre le groupe armé M23 et ses alliés dans l'est de la RDC, ont été tués « dans des affrontements, lundi 12 et mardi 13 mars », ont rapporté plusieurs médias. « Les militaires burundais sont morts lors d'affrontements, lundi et mardi, contre le M23 », a rapporté le journal le Monde. Jusque dans la matinée de samedi, l'armée burundaise n'avait pas encore officiellement confirmé ces faits. Contacté samedi par Anadolu, un officier de l'armée burundaise qui a préféré s'exprimer sous couvert de l'anonymat que « des militaires Burundais ont été tués et d'autre blessés lors d'affrontements cette semaine à Kaziba dans le Sud-Kivu ». L'officier n'a toutefois pas donné le nombre de soldats tués. Kaziba se trouve à environ 80 kilomètres au nord-ouest d'Uvira, ville à la pointe nord-ouest du lac Tanganyika dont le Burundi et la RDC sont riverains. Cet incident est signalé alors que le conflit se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Le mouvement anti-gouvernemental M23 qui bénéficie du présumé soutien des forces rwandaises, poursuit son avancée dans la partie est de la RDC après la prise de contrôle de plusieurs villes stratégiques de la région dont Goma et Bukavu. Bujumbura a déployé depuis 2023 plus de 10 000 de ses soldats en soutien à l'armée congolaise, dans le cadre d'un accord de coopération militaire avec Kinshasa.



Source : Source : https://atlanticactu.com/rdc-une-vingtaine-de-mili...

