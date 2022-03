REAL MADRID - PSG : LA TENDANCE SE CONFIRME POUR DEUX CADRES D'ANCELOTTI À L'APPROCHE DU CHOC ! J-3 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. Si les Parisiens partiront avec un léger avantage, force est de constater que la confiance pourrait bien avoir changer de camp tandis que les Madrilènes restent sur de très bon résultats depuis l'aller, au contraire du vice-champion de France. D'ailleurs, Carlo Ancelotti serait fixé sur deux de ses protégés.





Valverde in, Kroos out ?



D'après les informations de la Cadena COPE, Federico Valverde est complètement rétabli de sa grippe et sera bien présent pour le choc de mercredi soir. L'Uruguayen a pris part à la séance d'entraînement collective aujourd'hui. Tout le contraire de Toni Kroos, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe. Sa présence pour le match contre Paris serait même de plus en plus improbable. Affaire à suivre.

