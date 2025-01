RECHUTE DU PALUDISME À PLASMODIUM VIVAX : Un test préqualifié pour un traitement plus adapté Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Il existe désormais un test qui peut aider à administrer en toute sécurité les traitements recommandés pour prévenir les rechutes du paludisme à Plasmodium vivax (P. vivax). En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a préqualifié le premier test de diagnostic de la carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD). Cela depuis la dernière quinzaine du mois de décembre. Elle l’a fait savoir à travers un communiqué rendu public. Cette préqualification, explique l’OMS, “marque une étape importante en vue de faciliter l’administration d’un traitement sûr et efficace du paludisme à P. vivax”. D’ailleurs, elle s’engage à garantir un accès équitable à des moyens médicaux vitaux à l’échelle mondiale. Il faut mentionner que le paludisme à P. vivax est endémique dans toutes les régions de l’OMS, à l’exception de la région européenne. Il a été à l’origine d’environ 9,2 millions de cas cliniques en 2023. P. vivax est l’espèce dominante dans la plupart des pays, en dehors de l’Afrique subsaharienne. La carence en G6PD est une maladie génétique qui touche plus de 500 millions de personnes. Alors que la plupart ignorent qu’elles ont une carence en G6PD et n’en ressentent jamais les effets, certains médicaments administrés pour prévenir la rechute du paludisme à P. vivax peuvent entraîner une hémolyse (destruction des globules rouges) aiguë. Sans test accessible et fiable pour détecter la carence en G6PD, il est difficile de fournir en toute sécurité des traitements pour éviter les rechutes, ce qui limite l’utilisation généralisée de cette thérapie efficace. Pour mémoire, quelque 500 000 personnes, pour la plupart des enfants, meurent du paludisme chaque année.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78057-rechute-du-pal...

