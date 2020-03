RECOMMANDATIONS DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU SENEGAL (APBEFS)

L’Association Professionnelle des Banques & Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS)souscrit totalement aux recommandations contenues dans ledit plan. Elle a pris des mesures afin que la continuité du Service Public de Banque soit assurée.



Elle informe tous les partenaires que les dispositions idoines sont mises en œuvre pour maintenir la continuité des activités et le traitement des opérations dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.



L’APBEFS invite la clientèle et le public en visite dans les locaux des établissements de crédit à :

- utiliser le gel hydro alcoolisé placé visiblement à leur disposition à l’accueil et dans le hall des espaces clientèle ;

- jeter les mouchoirs utilisés dans les corbeilles placées à cette fin ;

- garder une distance raisonnable les uns avec les autres ;

- veiller au respect des consignes qui leur seront données éventuellement.



L’APBEFS recommande d’éviter autant que possible les déplacements non essentiels sur les sites par l’utlisation des nouvelles technologies, notamment le e-banking, le sms-banking, le téléphone, le courrier électronique et les paiements par cartes bancaires ou par chèque, l’objectif étant de réduire les concentrations de personnes et de recourir le moins possible à la manipulation des billets de banque.



« Gardons notre sérénité mais protégeons-nous individuellement pour nous prémunir collectivement du COVID-19 ».

Ensemble, nous nous engageons à être à vos côtés et souhaitons bonne santé à tous les Sénégalais et aux hôtes étrangers vivant sur le territoire national.





Le Président de l’APBEFS

Mamadou Bocar SY