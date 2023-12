RELEFH : L'éducation des filles en zone rurale et périurbaine au Sénégal et en Mauritanie Rédigé par leral.net le Samedi 2 Décembre 2023 à 17:16 | | 0 commentaire(s)| L'Institut francophone pour l'éducation et la formation (IFEF) a lancé sa caravane RELEFH, qui vise à promouvoir l'éducation des filles en zone rurale et périurbaine au Sénégal et en Mauritanie. Des formations seront dispensées aux élèves, aux parents et aux communautés pour sensibiliser à l'importance de l'éducation des filles.





