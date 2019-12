RENCONTRE ENTRE MAOULHAYAT ET ALY NGOULLE NDIAYE MINISTRE DE L'INTERIEUR Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmadou Mbacke Maa-ul Hayaat à été recu ce jeudi 05 décembre 2019 par le Ministre de l'intérieur du Sénégal, M. Aly Ngouille Ndiaye.

Le Cheikh a été accompagné d'une très forte délégation composée de Mané Pouye et Madiagne Diagne, respectivement chef de village de Ker Mbaye Fall et Touba Mbarassane, de Ngagne Ndiaye, Pape Niang, Momar Kane, Yakhya Sy pour ne citer que ceux-là.

Maoulhayat s'est entretenu avec le Ministre sur ses nombreux projets dans le domaine de l'education, de l'agriculture et de la santé pour un Sénégal prospère. M. Le Ministre, très satisfait de la posture du guide religieux et de son action positive pour le développement du Sénégal, a demandé à M. Latyr Ndiaye, Directeur des Affaires Générales de la Direction Générales de l'Administration Territoriale et disciple du Cheikh, d'instruire les autorités locales à accompagner et à soutenir le Cheikh dans ses projets qu'il finance entièrement.

Les deux chefs de village ont profité de la rencontre qui a duré un tour d'horloge, pour porter à la connaissance du Ministre, leurs doléances.

Il s'agit principalement de renforcer la sécurité à Ker Mbaye Fall et construire une passerelle à Touba Mbarassane qui permet d'emprunter l'autorité ila Touba vu les nombreuses personnes qui viennent rendre visite au Cheikh. Le Ministre a pris à des engagements sur ces deux doléances.

La rencontre a été fructueuse et les deux hommes ont échangé de contacts. Le Cheikh a formulé des priéres pour le Ministre et ses collaborateurs pour une réussite totale dans leurs missions.



