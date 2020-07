REPORTAGE - Vente de moutons : L'opération Tabaski au féminin

www.dakaractu.com

Raby Sarr est un cas d’école. Parce que c'est une des (trop) rares femmes à mener une opération Tabaski, depuis plusieurs années. À l’allure un peu masculine avec sa tunique en tissus batik, elle voue une admiration sans borne aux moutons. Cette passion pour l'élevage, elle le doit à son père. À travers elle, la tendance est bien réelle et elle se confirme chaque année : l'opération Tabaski se féminise de plus en plus, dans les différents points de vente de moutons à Dakar. Des femmes se sont fait une place dans la vente de moutons et nous parlent de leur stratégie pour s’imposer...Source : https://www.dakaractu.com/REPORTAGE-Vente-de-mouto...