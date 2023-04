RETRAITE DE THIERNO SEYDOU NOUROU SY, PREMIER DIRECTEUR DE LA BNDE : Le personnel salue un banquier émérite et une âme généreuse

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|





Thierno Seydou Nourou Sy a marqué de son empreinte cette institution. Malgré les difficultés liées à tout début, l’homme a tenu bon. Il a travaillé d’arrache-pied pour surmonter les obstacles. M. Sy a piloté la demande d’agrément, peaufiné le projet et proposé aux autorités un modèle de développement bancaire qui fait, aujourd’hui, le succès de l’institution. « Si la BNDE est l’institution qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce à Thierno Seydou Nourou Sy. Il a indiqué la voie. Si une banque démarre et ne fait pas de déficit, il y a de la chance mais également beaucoup de mérite », a témoigné Mamadou Dème, le Président du conseil d’administration. D’un total capital départ de 30 milliards de FCFA en 2014, la BNDE a dépassé le chiffre de 500 milliards de FCFA en 2022.



Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance, dit Alioune Ndiaye du ministère des Finances et du Budget. Il souligne que les difficultés n’ont pas manqué mais Thierno Seydou Nourou Sy s’est investi à fond « avec un courage qui frise la témérité ». « Thierno Seydou Nourou Sy sait s’arrêter quand c’est nécessaire et avancer au moment opportun. Il sait également renoncer à son idée pour celle qu’il considère comme meilleure », confie M. Ndiaye qui est également administrateur. Des qualités qui font certainement le succès de l’homme.



Dans le milieu bancaire, Thierno Seydou Nourou Sy s’est bâti une solide réputation ; celle d’un infatigable travailleur à cheval sur les principes. C’est pourquoi, lorsqu’il a fallu lancer la Banque Nationale de Développement Economique, en 2012, à la suite de la deuxième alternance politique au Sénégal, le Premier ministre d’alors Abdoul Mbaye, banquier de profession a pensé à lui alors qu’il était au Burkina Faso. A son pot de départ, Thierno Seydou Nourou Sy a raconté, rapportant les propos de l’ancien Premier ministre, comment le choix du président Macky Sall s’est porté sur lui. « Quand le président Macky Sall m’a dit qu’il voulait mettre sur pied la BNDE, je lui ai dit que seules deux personnes peuvent piloter ce dossier et le mener à son terme.



Quelles sont ces deux personnes m’a demandé le président ? La première c’est moi et c’est impossible puisque je suis le Premier ministre. La deuxième, c’est Thierno Seydou Nourou Sy mais il est au Burkina Faso. Il faut l’appeler. » M. Sy précise que c’était une prière qui venait d’être exaucée. « Après le changement de régime en 2012, j’ai prié le bon Dieu pour qu’il me permette de revenir au Sénégal pour servir mon pays et le président Macky Sall », a-t-il dit.

Abdoul Mbaye et Thierno Seydou Nourou Sy se sont connus dans le milieu bancaire où les deux hommes ont eu à travailler ensemble et à s’apprécier.



M. Sy a démarré sa carrière professionnelle, en 1986, à la Bourse de Paris qu’il quitte en 1987 pour la Banque de l’Habitat du Sénégal. Il a fait un passage à la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (ex BIAO) comme adjoint du directeur de la comptabilité puis comme directeur un an plus tard. En 1996, il voit ses prérogatives étendues ; on l’adjoint l’activité de contrôle de gestion. Trois ans après, M. Sy rejoint la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) en qualité de sous-directeur, chargé de l’administration et des ressources humaines. Après la BST, il retourne à la CBAO après son acquisition par le groupe marocain Attijariwafa Bank comme directeur du pôle Finances et Ressources Humaines. Il est ensuite promu Secrétaire général de la CBAO avec rang de directeur général adjoint en charge de la direction financière et comptable, de la direction du capital humain et de la gestion actif/ passif. En 2010, Thierno Seydou Nourou Sy est nommé directeur général adjoint à la Banque Internationale pour le Mali (BIM) du groupe Attijariwafa Bank.



Il quitte le groupe marocain pour un nouveau challenge à Coris Bank International au Burkina Faso où il occupe le poste de directeur général adjoint puis de directeur général. A Coris Bank, M. Sy a piloté le dossier de la mise en place des succursales dans les pays de la sous-région. Il a été également administrateur et directeur général de la BIA au Niger où il a conçu le plan de relance des activités de la banque. Il a aussi définit l'orientation stratégique, les réformes structurelles et le programme d'actions commerciales. Il est aussi membre de plusieurs sociétés savantes dans le milieu bancaire et a mené de nombreux travaux portant, entre autres, sur la défiscalisation des créances douteuses selon les normes du dispositif prudentiel de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Au regard de ce riche parcours professionnel et de ses qualités humaines, Thierno Seydou Nourou Sy ne pouvait que réussir ce nouveau défi à la tête de BNDE. Ainsi, après la mise en place des infrastructures nécessaires, la BNDE a ouvert ses portes, le 27 janvier 2014, pour le grand bonheur du commandant de bord et du président Macky Sall. Et Thierno Seydou Nourou Sy peut poursuivre sa mission avec sérénité. En moins de deux ans d’existence, il a réussi le pari de l’extension. Après Dakar, la BNDE s’installe à Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor puis à Mbour, Kaolack, Touba, Ourossogui, Podor, Sédhiou et Tambacounda.



D’après le nouveau directeur général Abdoulaye Niane, la BNDE est, aujourd’hui, une institution qui compte dans le paysage bancaire sénégalais. Il n’a pas tari d’éloges sur son prédécesseur. « Tel un architecte, il a posé brique par brique pour bâtir l’édifice BNDE avec une rigueur sans faille qui fonde la qualité des grands managers », a-t-il dit. La direction générale et le personnel ont tenu à l’honorer après son départ à la retraite.



« Ce départ à la retraite est le huitième enregistré depuis le démarrage de la BNDE, mais c’est sans nul doute celui qui nous impacte le plus. L’homme qui vient de faire valoir ses droits à une pension de retraite n’était pas seulement un directeur général ; il a été, pour certains, un père, un grand frère, un confident, un conseiller et une référence pour tous. Difficile voire impossible de parler du secteur bancaire sénégalais sans mentionner son nom. Son parcours professionnel a fait de lui l’un des plus grands banquiers du pays. »



Des mots et des témoignages qui ont touché M. Thierno Seydou Nourou Sy qui capitalise plus de trente-cinq années d’expérience dans le secteur bancaire.

Lejecos Magazine





Chaudes poignées de main, larges sourires. Chaque agent a tenu glisser un mot au premier directeur général de la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE ) lors de son pot de départ, le 10 mars 2023. Après 10 ans de bons et loyaux services à la tête de cette institution bancaire, Thierno Seydou Nourou Sy a droit à un repos mérité. En réalité, cette marque de sympathie ne trompe pas. Elle renseigne sur l’homme, ses qualités professionnelles et humaines. Le discours des différents intervenants a confirmé cette impression. Tous ont salué en lui, « un visionnaire, un travailleur » et apprécié « son humilité et sa joie de vivre ».Thierno Seydou Nourou Sy a marqué de son empreinte cette institution. Malgré les difficultés liées à tout début, l’homme a tenu bon. Il a travaillé d’arrache-pied pour surmonter les obstacles. M. Sy a piloté la demande d’agrément, peaufiné le projet et proposé aux autorités un modèle de développement bancaire qui fait, aujourd’hui, le succès de l’institution. « Si la BNDE est l’institution qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce à Thierno Seydou Nourou Sy. Il a indiqué la voie. Si une banque démarre et ne fait pas de déficit, il y a de la chance mais également beaucoup de mérite », a témoigné Mamadou Dème, le Président du conseil d’administration. D’un total capital départ de 30 milliards de FCFA en 2014, la BNDE a dépassé le chiffre de 500 milliards de FCFA en 2022.Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance, dit Alioune Ndiaye du ministère des Finances et du Budget. Il souligne que les difficultés n’ont pas manqué mais Thierno Seydou Nourou Sy s’est investi à fond « avec un courage qui frise la témérité ». « Thierno Seydou Nourou Sy sait s’arrêter quand c’est nécessaire et avancer au moment opportun. Il sait également renoncer à son idée pour celle qu’il considère comme meilleure », confie M. Ndiaye qui est également administrateur. Des qualités qui font certainement le succès de l’homme.Dans le milieu bancaire, Thierno Seydou Nourou Sy s’est bâti une solide réputation ; celle d’un infatigable travailleur à cheval sur les principes. C’est pourquoi, lorsqu’il a fallu lancer la Banque Nationale de Développement Economique, en 2012, à la suite de la deuxième alternance politique au Sénégal, le Premier ministre d’alors Abdoul Mbaye, banquier de profession a pensé à lui alors qu’il était au Burkina Faso. A son pot de départ, Thierno Seydou Nourou Sy a raconté, rapportant les propos de l’ancien Premier ministre, comment le choix du président Macky Sall s’est porté sur lui. « Quand le président Macky Sall m’a dit qu’il voulait mettre sur pied la BNDE, je lui ai dit que seules deux personnes peuvent piloter ce dossier et le mener à son terme.Quelles sont ces deux personnes m’a demandé le président ? La première c’est moi et c’est impossible puisque je suis le Premier ministre. La deuxième, c’est Thierno Seydou Nourou Sy mais il est au Burkina Faso. Il faut l’appeler. » M. Sy précise que c’était une prière qui venait d’être exaucée. « Après le changement de régime en 2012, j’ai prié le bon Dieu pour qu’il me permette de revenir au Sénégal pour servir mon pays et le président Macky Sall », a-t-il dit.Abdoul Mbaye et Thierno Seydou Nourou Sy se sont connus dans le milieu bancaire où les deux hommes ont eu à travailler ensemble et à s’apprécier.M. Sy a démarré sa carrière professionnelle, en 1986, à la Bourse de Paris qu’il quitte en 1987 pour la Banque de l’Habitat du Sénégal. Il a fait un passage à la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (ex BIAO) comme adjoint du directeur de la comptabilité puis comme directeur un an plus tard. En 1996, il voit ses prérogatives étendues ; on l’adjoint l’activité de contrôle de gestion. Trois ans après, M. Sy rejoint la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) en qualité de sous-directeur, chargé de l’administration et des ressources humaines. Après la BST, il retourne à la CBAO après son acquisition par le groupe marocain Attijariwafa Bank comme directeur du pôle Finances et Ressources Humaines. Il est ensuite promu Secrétaire général de la CBAO avec rang de directeur général adjoint en charge de la direction financière et comptable, de la direction du capital humain et de la gestion actif/ passif. En 2010, Thierno Seydou Nourou Sy est nommé directeur général adjoint à la Banque Internationale pour le Mali (BIM) du groupe Attijariwafa Bank.Il quitte le groupe marocain pour un nouveau challenge à Coris Bank International au Burkina Faso où il occupe le poste de directeur général adjoint puis de directeur général. A Coris Bank, M. Sy a piloté le dossier de la mise en place des succursales dans les pays de la sous-région. Il a été également administrateur et directeur général de la BIA au Niger où il a conçu le plan de relance des activités de la banque. Il a aussi définit l'orientation stratégique, les réformes structurelles et le programme d'actions commerciales. Il est aussi membre de plusieurs sociétés savantes dans le milieu bancaire et a mené de nombreux travaux portant, entre autres, sur la défiscalisation des créances douteuses selon les normes du dispositif prudentiel de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Au regard de ce riche parcours professionnel et de ses qualités humaines, Thierno Seydou Nourou Sy ne pouvait que réussir ce nouveau défi à la tête de BNDE. Ainsi, après la mise en place des infrastructures nécessaires, la BNDE a ouvert ses portes, le 27 janvier 2014, pour le grand bonheur du commandant de bord et du président Macky Sall. Et Thierno Seydou Nourou Sy peut poursuivre sa mission avec sérénité. En moins de deux ans d’existence, il a réussi le pari de l’extension. Après Dakar, la BNDE s’installe à Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor puis à Mbour, Kaolack, Touba, Ourossogui, Podor, Sédhiou et Tambacounda.D’après le nouveau directeur général Abdoulaye Niane, la BNDE est, aujourd’hui, une institution qui compte dans le paysage bancaire sénégalais. Il n’a pas tari d’éloges sur son prédécesseur. « Tel un architecte, il a posé brique par brique pour bâtir l’édifice BNDE avec une rigueur sans faille qui fonde la qualité des grands managers », a-t-il dit. La direction générale et le personnel ont tenu à l’honorer après son départ à la retraite.« Ce départ à la retraite est le huitième enregistré depuis le démarrage de la BNDE, mais c’est sans nul doute celui qui nous impacte le plus. L’homme qui vient de faire valoir ses droits à une pension de retraite n’était pas seulement un directeur général ; il a été, pour certains, un père, un grand frère, un confident, un conseiller et une référence pour tous. Difficile voire impossible de parler du secteur bancaire sénégalais sans mentionner son nom. Son parcours professionnel a fait de lui l’un des plus grands banquiers du pays. »Des mots et des témoignages qui ont touché M. Thierno Seydou Nourou Sy qui capitalise plus de trente-cinq années d’expérience dans le secteur bancaire.





Source : Après 10 ans de bons et loyaux services à la tête de la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE), Thierno Seydou Sy est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Ses collaborateurs retiennent de lui, « une âme généreuse » qui a su leur transmettre « son professionnalisme et sa joie de vivre ».Source : https://www.lejecos.com/RETRAITE-DE-THIERNO-SEYDOU...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook