RSE : La Sonatel s’engage aux côtés de l'Association des Livreurs du Sénégal pour répondre aux besoins spécifiques de cette communauté

Jeudi 7 Novembre 2024

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Sonatel s’engage aux côtés de l'Association des Livreurs du Sénégal pour répondre aux besoins spécifiques de cette communauté. En plus de proposer des formations sur les outils numériques pour optimiser leur activité, Sonatel met à leur disposition des forfaits de communication et des casques de dernière génération, contribuant ainsi à leur sécurité sur la route et à une meilleure communication avec leurs clients.