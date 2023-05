Racisme : Vinicius Junior pense à quitter le Real Madrid ! Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant brésilien du Real Madrid, victime d’insultes racistes dimanche à Mestalla, songerait à quitter le Real Madrid. Triste soirée hier à Valence. Pour Vinicius Junior, pour la Liga, et pour le football en général. L’attaquant du Real Madrid a ainsi été la cible d’insultes racistes, et cette fois, il ne s’est pas privé pour désigner le(s) […] L’attaquant brésilien du Real Madrid, victime d’insultes racistes dimanche à Mestalla, songerait à quitter le Real Madrid. Triste soirée hier à Valence. Pour Vinicius Junior, pour la Liga, et pour le football en général. L’attaquant du Real Madrid a ainsi été la cible d’insultes racistes, et cette fois, il ne s’est pas privé pour désigner le(s) coupable(s) en tribunes. Valence a d’ailleurs annoncé, par la suite, avoir identifié deux supporters responsables de ces attaques lamentables. Une situation qui a tendance à se reproduire avec trop de fréquence lorsque le Real Madrid joue à l’extérieur cette saison. Le principal concerné n’a d’ailleurs pas hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux : « ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici ». Il menace de partir Vinicius Junior en a donc gros sur la patate, et c’est tout à fait compréhensible… A tel point qu’il pourrait prendre une grosse décision. ESPN Brasil affirme ainsi que l’entourage du joueur l’inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga. Une possibilité qui a été présentée au principal concerné, qui serait au bord de la rupture selon le média de son pays. Pour l’instant, il n’a pas forcément envie de partir et il temporise en quelque sorte. Mais c’est, logiquement, une hypothèse qui reste dans un coin de sa tête et qui prendra de l’ampleur si de tels évènements se reproduisent à l’avenir. A noter qu’en plus de la problématique du racisme, il a aussi un véritable souci avec la façon dont il est traité par les arbitres en Espagne. Footmercato



Source : https://lesoleil.sn/racisme-vinicius-junior-pense-...

