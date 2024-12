Radiation de Dias : Abdou Mbow dénonce un coup de force du Pastef Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

Dakar Atlanticactu/ Abdou Mbow/ Saliou Ndong Suite à la radiation du maire de Dakar, Barthélémy Dias, de l’Assemblée nationale ce vendredi 6 décembre 2024, à la demande du ministre de la Justice et garde des sceaux, les réactions se multiplient. Du côté de l’opposition, le député Abdou Mbow de la coalition Takku Wallu dénonce cette décision qu’il qualifie de violation des lois. Selon lui, ils ne comptent pas rester passifs face à ce qu’il considère comme un acte autoritaire, et avec le soutien de leurs avocats, ils ont l’intention de contester cette décision, qu’ils perçoivent comme une manifestation de la dictature du parti Pastef, les patriotes.



