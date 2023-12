Radiation des listes électorales: Ousmane Sonko fixé sur son sort, ce 14 décembre, date retenue pour le délibéré Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

Le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar va rendre sa décision sur le cas Ousmane Sonko, le jeudi 14 décembre. Pour rappel, le tribunal de Dakar a débattu, ce mardi, de la réintégration ou non sur les listes électorales de Ousmane Sonko dont dépend sa candidature à la présidentielle de février 2024. La Cour […] Le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar va rendre sa décision sur le cas Ousmane Sonko, le jeudi 14 décembre. Pour rappel, le tribunal de Dakar a débattu, ce mardi, de la réintégration ou non sur les listes électorales de Ousmane Sonko dont dépend sa candidature à la présidentielle de février 2024. La Cour suprême avait cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre, qui avait remis M. Sonko dans la course en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d’une condamnation à deux ans de prison en juin dans une affaire de mœurs.



