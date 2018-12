Radisson Blu Hôtel : entre maltraitance et difficiles conditions de travail, le calvaire du personnel Le climat est tendu entre le personnel et la direction de l’hôtel Radisson Blu. Les employés dénoncent les licenciements abusifs, l’absence de syndicat et la pression subie au quotidien. Face à la situation, la direction fait la "sourde oreille".



La pression au quotidien, les harcèlements et l’absence d’une organisation syndicale sont entre autres, les dénonciations faites par les employés de Radisson Blu Hotel de Dakar. Et la direction dédaigne leur calvaire.



« Nous vivons une pression quotidienne. Les employés ne sont pas respectés. Intimidations, menaces, acharnement et harcèlement, c’est ce que nous subissons », révèle un employé dans les lignes du journal ‘’Les Echos’’.



Avant de poursuivre : « les licenciements, n’en parlons pas. Aucune faute n’est pardonnée, surtout si vous faites partie des cibles de la direction ».



Face à ce malaise, les employés n’ont pas où se plaindre. « Nous n’avons pas de syndicat. Ceux qui ont voulu en mettre en place, sont aujourd’hui sur la liste noire des responsables et seront renvoyés pour la moindre faute », informe un autre employé



