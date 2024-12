Ralentissements importants sur l'Autoroute de l'Avenir, ce lundi matin : Un bouchon de 3 km entre Keur Mbaye Fall et Mbao

Ce lundi 16 décembre 2024, les automobilistes empruntant l’Autoroute de l’Avenir en direction de Dakar, ont été confrontés à d’importants ralentissements. Selon une alerte publiée à 07h 40, un bouchon de plus de 3 kilomètres s’est formé entre Keur Mbaye Fall et Mbao, dans le sens AIBD-Dakar.



D'après "Senenews", la cause principale de cette congestion est le rétrécissement des voies dû à des travaux d’amélioration en cours dans cette zone. L’organisme en charge de la gestion de l’autoroute a tenu à présenter ses excuses pour la gêne occasionnée, précisant que ces travaux visent à améliorer durablement la fluidité et la sécurité de cet axe stratégique.



En attendant la fin de ces aménagements, les autorités routières conseillent aux usagers de prendre leurs précautions et, dans la mesure du possible, d’opter pour des itinéraires alternatifs.



Par ailleurs, elles assurent qu’une communication régulière sera faite pour informer les conducteurs du retour à la normale.

Mame Fatou Kébé