Rallonge budgétaire : l'Etat débloque plus de 08 milliards Fcfa pour la santé Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 14:33

En application des accords signés entre l’Etat et les syndicats des travailleurs de la santé et de l’action sociale, l’Etat vient de débloquer une enveloppe de 08 milliards Fcfa au profit des Etablissements Publics de Santé (Eps). Il s’agit d’une rallonge budgétaire octroyée par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Il l’a notifiée aux établissements publics de santé à travers un courrier dont « Le Témoin » a obtenue copie.



A l’attention du ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’argentier de l’Etat tient à préciser que ces fonds sont destinés à la prise en charge des contractuels des Eps et autres accords conclus entre le Gouvernement et les syndicats du secteur public de la Santé, mentionne-t-on dans LeTémoin.

