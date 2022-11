Rallye Budapest-Bamako : Avec sa reprise, le tourisme va reprendre son envol

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|

Après quelques années de répit pour cause de covid-19, le rallye auto-moto Budapest-Bamako a repris, avec l'organisation de la deuxième édition. Et pour celle-ci, les organisateurs ont cru nécessaire de faire une escale dans la capitale du Nord et plus précisément, au barrage de Diama. Une façon, selon le gouverneur de la région, Alioune Badara Samb et les membres du comité d'organisation, de relancer le tourisme dans la ville tricentenaire.



Adama Sall (Saint-Louis)