Ramadan : La Fondation du Pad remet des kits alimentaires et des enveloppes financières aux familles des défunts agents portuaires

La Fondation du Port Autonome de Dakar, conformément à son programme Culture qui prend en compte les évènements et activités religieux, a décidé, pour sa deuxième édition, d’accompagner les familles vulnérables de l’écosystème portuaire, à l’occasion du mois saint du ramadan, sous le concept « Kooru Jamm ak Fondation PAD ».



C’est dans ce cadre que la Fondation PAD a effectué des visites aux domiciles des familles des défunts agents portuaires qui ont fait toute leur carrière au Port autonome de Dakar, pour leur offrir des denrées alimentaires et des enveloppes financières pour un mois de Ramadan dans la joie et la quiétude.



Les bénéficiaires, à l’unanimité, ont manifesté un immense bonheur et exprimé avec une grande émotion, leur satisfaction pour ces importants dons offerts par, Monsieur Aboubacar Sedikh Bèye, président du Conseil de la Fondation PAD.



La Fondation PAD a rendu hommage à ces vaillants et braves dockers, qui jouent un rôle incontournable dans la chaine logistique portuaire, en leur offrant des kits alimentaires renforcés par des enveloppes financières qui leur permettront de passer un « kooru jamm ak la Fondation PAD ».



C’est ainsi que le secrétaire général du Syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal, M. Amadou Massar Sarr, en son nom et au nom de son homologue M. Abou Bâ, secrétaire général du Syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal, s’est réjoui de cette initiative inédite à l’égard des dockers du Port autonome de Dakar, qui vient à son heure.



M. Pape Mawa Diop, représentant des syndicats de dockers du port de Dakar, a également exprimé toute sa satisfaction et sa gratitude envers la Fondation PAD, pour son geste de générosité et de solidarité si noble, qui va soulager, durant le mois béni du Ramadan, cette population vulnérable de l’écosystème portuaire.



A leur tour, les dockers ont exprimé toute leur joie et leur reconnaissance et ont formulé des ferventes prières envers la Fondation PAD et son président M. Aboubacar Sedikh Bèye.







La Fondation PAD, agir pour le mieux-être de tous.











