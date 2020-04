Ramadan/Mourchid Yyane Thiam: " Le ramadan débute, ce samedi 25 avril au Sénégal"

Le mois de Ramadan va débuter, ce samedi 25 avril 2020. C'est ce qu'a décrété la commission nationale d'observation du croissant lunaire. Mourchid Iyane Thiam & Cie déclarent que la lune n'est aperçue nulle part sur l'étendue du territoire national.



L'on nous informe également que la communauté mouride a décidé d'entamer le jeûne, après-demain. Les responsables du dahira Mouhadimtul Khidma et l'imam de la grande mosquée de Touba n'ont pas non plus aperçu le croissant lunaire. Ils ont informé le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

