Ramadan: Ruée vers la glace vendue à 500 FCfa à Kolda

Le Ramadan 2022 ne fait pas exception. Ce sont les mêmes scénarii chaque année pendant le Ramadan au Fouladou. Le business de la glace marche à merveille. C’est la ruée des vendeurs des localités environnantes de Kolda vers la capitale régionale, pour s’approvisionner en glace afin d’aller les revendre dans les différentes communes.



D’après nos confrères de Dakaractu, très tôt le matin durant ce mois de Ramadan, motos, véhicules, tricycles, vélos chargés de glacières, prennent la direction de la ville. Ces rabatteurs revendent la barre de glace entre 300 et 500 FCfa, selon la zone, alors qu’ils l’ont acquise à 100 FCFA. Ce business est florissant à cause de l’absence d’électricité dans plusieurs communes de la région. Il faut signaler aussi que les pays limitrophes, notamment la Guinée-Bissau et la Gambie, se ravitaillent à Kolda. En cette période, la glace occupe une place de choix dans la vie des musulmans.















L'As