Ramadan : « Soukarou Koor » ou le désir de satisfaire une belle-famille, transformé en « Kani Koor »

Vendredi 24 Mars 2023

L’offre de « Soukarou Koor » à des proches et amis, liés par un vécu social, est ancré dans nos traditions. A chaque mois de Ramadan, certaines femmes sénégalaises rivalisent d’ardeur. Elles se donnent régulièrement les moyens pour satisfaire la belle-famille. Rien ne les dissuade à accomplir ce geste, conçu comme une obligation. Mais, il a été constaté que le «soukarou koor», constitue présentement, un véritable casse-tête pour ces bonnes dames trouvées aux Parcelles Assainies, Unité 18. D’après elles, ces actes étaient auparavant destinés à raffermir les liens. Mais, ils se transforment de plus en plus en charge, malgré la cherté de la vie.