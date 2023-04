Ramassage des ordures ménagères: Grande opération de nettoiement des artères de Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

La société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a lancé, dans la nuit du mercredi à jeudi, des opérations de nettoiement dans les marchés, les lieux de culte et les grandes artères de Dakar. Un dispositif de collecte et d'évacuation des déchets a été mis en place. Au total, 211 lieux de culte (mosquées), 63 marchés seront nettoyés, à l'occasion de la fête de Korité, par 2500 agents de nettoiement. Les fêtes religieuses (Korité et Tabaski) sont des moments de grande production de déchets au Sénégal. Eu égard à cette réalité, la société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a pris les devants. C'est ainsi qu'après l'opération spéciale dénommée « les nuits du ramadan », déjà mise en œuvre et qui a permis d'avoir un bon niveau de salubrité dans la ville de Dakar, elle a lancé, dans la nuit de mercredi à jeudi, une opération de nettoiement dans les marchés et les grandes artères de Dakar. La nuit de nettoiement a démarré par le marché de Grand Yoff qui a été bien nettoyé. Tous les coins et recoins des lieux ont été rendus propres. Ensuite, les équipes de nettoiement ont mis le cap sur le marché des Hlm qui a subi le même coup de balai. Ces actions de nettoyage vont se poursuivre et toucheront le maximum de marchés à Dakar et dans les autres régions. Secrétaire général de la Sonaged, Ousseynou Ka a déclaré que le défi est de faire en sorte que toutes les villes soient propres, malgré l'importante quantité de déchets que génère la fête de Korité, surtout en termes d'emballage. Pour le réussir, la Sonaged a déployé 2 500 éléments à travers le pays et mobilisé 270 camions de collecte d'ordures. Ce dispositif permettra de nettoyer 63 marchés et 211 lieux de culte, notamment les mosquées. Ousseynou Ka a indiqué que des points de regroupement normalisés sont installés dans divers endroits des villes. Sans compter les nombreux bacs à ordures qui seront installés un peu partout. Tout un dispositif de collecte et d'évacuation des déchets spécifiques à l'activité de la fête de Korité, mis en place et articulé autour de trois axes d'intervention. Il s'agit du maintien du système de collecte nocturne des déchets, installé lors de l'opération « nuits du ramadan », la mise à contribution des brigades de propreté de proximité (Bipro) et du service « Allo déchets » pour pallier les anomalies dans la collecte. Il y a également la densification du dispositif du mobilier urbain, composé des Points de regroupement normalisés (Prn), des points propres et des bacs de rue. Mais aussi, de la mobilisation d'agents de propreté mis en astreinte pour assurer le service de nettoiement et de balayage pendant les fêtes de Korité. Pour assurer une meilleure prise en charge du service de propreté durant cette période de forte production de déchets, Ousseynou Ka a invité les populations à respecter un certain nombre de consignes. À savoir, mettre tous les déchets dans des sacs ou dans des poubelles et éviter les dépôts au sol, dans les caniveaux et autres endroits non recommandés. Abdou DIOP



Source : https://lesoleil.sn/ramassage-des-ordures-menagere...

