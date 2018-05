Ramsès II : la momie qui défie le temps !

Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps et passionne les égyptologues. Les embaumeurs sont parvenus à préserver les traits du pharaon. De quoi surprendre ses visiteurs...



Extrait de l'émission "Des Racines et Des Ailes : Rois et bâtisseurs, depuis Versailles"

