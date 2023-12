Ranérou: le poste de santé de Vélingara-Ferlo cambriolé, une somme d’argent emportée

Le banditisme fait encore parler de lui dans la zone de Ranérou. Il hante le sommeil des populations en cette période de froid. Rien qu’en 2023, 4 attaques à mains armées sont enregistrées dans cette localité. Le dépôt de pharmacie a été cambriolé deux fois de suite, une maison, la case de santé de Dayane […]

Le banditisme fait encore parler de lui dans la zone de Ranérou. Il hante le sommeil des populations en cette période de froid. Rien qu’en 2023, 4 attaques à mains armées sont enregistrées dans cette localité. Le dépôt de pharmacie a été cambriolé deux fois de suite, une maison, la case de santé de Dayane Kodiolé en août dernier. Et recemment le poste de santé de Vélingara-Ferlo. L’édifice de santé a été visité par des malfrats dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre dernier. Imaginons les dégâts en sachant que ledit poste polarie 72 villages où se fixent 10.654 âmes. Le poste couvre 4 cases de santé de santé que sont ceux de Thiondokhe, Bème-Bème, Dayane Kodiolé et Vélingara-Ferlo.

Le poste de santé de Vélingara-Ferlo, chef lieu d’arrondissement dans le Département de Ranérou, a été attaqué par une gangue transportés par une « 4/4 » blanche de marque Mutsibishi. À son bord, 7 bandits armés de fusils, de coupe-coupe et de gourdins, des ras-clous et des marteaux.

Selon Ibrahima KÂ, l’Infirmier Chef de Poste, c’est vers 2h du matin que la bande s’est pointée au poste de santé. Elle a défoncé la porte avant de neutraliser le gardien, qui a été violemment intimidé à coups de bâton. Contraint par ses indélicats visiteurs nocturnes, il a été obligé de les conduire au domicile de l’Adjoint de l’ICP. Sur place, ils ont pris une somme de 135.000 de nos francs et deux téléphones portables de marque Samsung et Iphone . Insatisfaits de la somme confisquée, deux des malfrats ont forcé le veilleur de nuit, à les conduire à la caisse jalousement gardée par une trésorière et le reste du groupe, cinq au total, veillaient comme du lait sur le feu sur l’adjoint. En cours de route, il a réussi à échapper à la vigilance de ces voyous. Après une course poursuite de plus de 500 mètres, il s’est réfugié dans une maison après avoir escaladé le mur.

La bande, pour échapper aux filets de la gendarmerie alertée, s’est fondue dans la nature. Le lendemain, les commerçants qui se rendaient au marché hebdomadaire de Thiel, ont ramassé complètement saccagés pour éviter la localisation certainement.

Avisés, les 3 pandores de Vélingara-Ferlo, le sous-préfet, le maire et le sous-préfet ont sauté sur les lieux pour s’enquérir de la situation.

L’ICP se désole de l’insécurité qui prévaut dans cette zone du Ferlo et la recrudescence des vols à mains armées.

Linguère, Masse NDIAYE.

Source : https://lesoleil.sn/ranerou-le-poste-de-sante-de-v...