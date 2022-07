Ranérou : les autorités de la localité promettent à Macky Sall la majorité à l'Assemblée

Après avoir effectué une visite de courtoisie auprès des chefs religieux en cette période de campagne , une rencontre a eu lieu au foyer des jeunes de Ranérou avec Aliou Dembourou Sow et la population en compagnie du maire Amadou Harona Diallo et d'autres autorités de la localité. Ces derniers soutiennent le député et veulent donner à Macky Sall la majorité à l’Assemblée Nationale. Une occasion également pour Amadou Diallo de soulever les problèmes de Ranérou.