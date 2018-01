Rappel à Dieu du Khalife général des mourides - Le PS présente ses condoléances à la communauté mouride

La Parti socialiste regrette la perte de cet éminent érudit, ce porte-étendard de l'union et la fraternité qu’était Serigne Sidy Mokhtar MBACKE.



Le Sénégal perd aujourd'hui un homme de Dieu, qui a toujours œuvré pour le maintien de la paix, la solidarité et l'éducation spirituelle des Sénégalais.



Le Parti socialiste compatit à la douleur de tous les fidèles et prie pour le repos éternel de ce grand Homme. En cette douloureuse circonstance, le Secrétaire général Ousmane Tanor DIENG recommande la suspension de toutes les activités du Parti jusqu'à nouvel ordre.



Affligé par le rappel à Dieu de ce grand patriote et travailleur exemplaire, le Parti socialiste présente ses condoléances les plus attristées à la nation et au Chef de l’Etat.











