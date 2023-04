Rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Mame Less Camara est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à Dakar, des suites d’une maladie. Avec le rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara, la presse sénégalaise perd une figure majeure. Ses compétences professionnelles faisaient l’unanimité. Il était une référence chevillée à l’éthique et la déontologie. Mame Less Camara […] Le journaliste Mame Less Camara est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à Dakar, des suites d’une maladie. Avec le rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara, la presse sénégalaise perd une figure majeure. Ses compétences professionnelles faisaient l’unanimité. Il était une référence chevillée à l’éthique et la déontologie. Mame Less Camara a dirigé le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics). Formateur au Cesti, l’école de journalisme de l’université de Dakar, il a travaillé à la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique), à Walfadjri, Envi FM, Océan FM, DTV, FEM FM et à la Télévision futurs médias (TFM).



Source : Source : https://lesoleil.sn/rappel-a-dieu-du-journaliste-m...

