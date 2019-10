Rapport : Centrafrique et Madagascar très touchés par la famine

La situation est alarmante en Centrafrique, au Madagascar et au Tchad où sévit une crise alimentaire très préoccupante. Du moins c’est ce qu’affirment les ONG, Concern Worldwide et Welthungerhilfe.



D'après ces dernières, la Centrafrique est tellement touchée par la famine que les enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour leur age.



En ce qui concerne le sud du Madagascar, prés d’un million de personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire. Dans cette zone, les enfants et les adultes sont obligés de se nourrir de cactus pour survire.



Pour rappel, dans le monde, l’Afrique sub-saharienne est la zone la plus touché par la sous alimentation. 22% des enfants de moins de 05 ans souffrent de ce phénomène, rapporte rfi.fr.