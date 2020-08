Rapport Spécial de la commission politique du dialogue national : Voici les différents points d'accord contenus dans le document. Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 00:39 | | 0 commentaire(s)|

D'abord, "les points d’accord sur lesquels un consensus a été trouvé. Ils sont susceptibles de donner lieu à une mise en œuvre immédiate, par voie législative ou réglementaire conformément aux engagements du Président de la République. Ensuite, les points à rediscuter. C'est à dire ceux qui n’ont pas encore fait l’objet d’accord, mais sur lesquels les parties prenantes n’excluent nullement qu’un consensus puisse être trouvé, des échanges ultérieurs pouvant y aider. Et en fin, les points non encore évoqués. Ce sont ceux qui étaient inscrits dans le chronogramme de la Commission avant la suspension des travaux du fait de la pandémie de la Covid 19, rapporte le document que nous avons parcouru.



Le rapport précise également qu'"une place spéciale doit être réservée à l’axe de discussion « Evaluation du processus électoral et audit du fichier électoral » compte tenu du fait que son traitement conditionne la détermination de la date des prochaines échéances électorales.

Dakaractu vous propose l'intégralité des résultats des travaux de la commission politique du dialogue national.



1- Les points d’accord



 le report des élections locales qui devaient se tenir le 1er décembre 2019 ;



 l'audit du fichier électoral par des experts indépendants;



 l'évaluation du processus électoral de la refonte partielle de 2016 à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2019 prévue sur une période de cent vingt jours (120) jours au maximum par des experts indépendants.



Le traitement des points relatifs à l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, a donné lieu à la mise en place d’une sous-commission dont le bilan des travaux a été exposé plus haut.



 l'élection au suffrage universel direct des maires et des présidents de conseil départemental, tête de liste majoritaire ;



 l'harmonisation du pourcentage de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales (45% au scrutin de liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle) ;



 l'adoption d'un projet de Règlement intérieur du Conseil pour le bon fonctionnement des conseils municipaux et départementaux à soumettre aux élus locaux ;



 la restauration de la liste proportionnelle de ville ;



