Rapport cour des comptes: Ismaïla Madior Fall refuse la question des ministres et DG épinglés

Le Ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a présidé ce lundi 19 décembre 2022, la cérémonie officielle de la Conférence annuelle des chefs de Parquet. Interpellé sur le rapport de la Cour des comptes, épinglant plusieurs ministères dans la gestion du fonds Force Covid-19, le Garde des Sceaux a esquivé la question.



Sur insistance des journalistes, Ismaïla Madior Fall a promis de revenir prochainement sur les questions liées au contenu du rapport.



A retenir, la Cour des comptes sénégalaise épingle la gestion du fonds de riposte Covid. Selon elle, des « fautes de gestion et des infractions pénales » présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elle relève aussi des conflits d’intérêts et entorses au Code des marchés, tout en réclamant l’ouverture d’une information judiciaire contre au moins dix responsables.



