Rapport de l’Ue: « je suis déçu de les entendre… » dixit Cheikh Bamba Dièye

L’ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye n’est pas surpris des résultats du rapport sur l’évaluation de la Présidentielle de 2019 de la commission de l’Union européenne.

« Je suis déçu de les entendre après que tout soit fini, et qu’ils reviennent pour nous annoncer des vérités que nous avons déjà proclamées. Il n’y a pas un Sénégalais qui ne sait que le parrainage a été utilisé pour éliminer des candidats à la présidentielle », se désole le député.



Dans une vidéo publiée par Dakaractu, Cheikh Bamba Dièye fait de graves révélations sur l’ancien représentant de l’Union européenne à Dakar.



« L’ancien représentant de l’Union européenne m’a semblé être très suspect par rapport à la démocratie et à la neutralité qu’il aurait dû avoir. Pour l’avoir rencontré plusieurs fois, on se perdait même par rapport à ses positions qui étaient on ne peut plus tranchées, nettes et claires en faveur du pouvoir en place. Et j’estime qu'il a quelque peu trahi sa mission », a déclaré M. Dièye.

