Rapport de la CENTIF: Quatre virements effectués par l’État, pour un montant de 29,8 milliards FCfa, plusieurs personnalités citées

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de faire des vagues. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (DOS) examinées, la huitième attire une attention particulière.



Selon "L’Observateur", parcouru par "Senenews", cette déclaration, datée du 23 novembre 2021, révèle quatre virements effectués par l’État du Sénégal en faveur du Groupe immobilier suisse (Gis), pour un montant total de 29,8 milliards FCFA. Ces transferts, réalisés entre février et août 2021, intriguent les enquêteurs. Bien que les fonds aient transité par le compte de Gis, ils n’auraient pas été utilisés directement par cette société.



Au contraire, ils ont été redistribués à plusieurs bénéficiaires par divers moyens, notamment des virements bancaires, des chèques et même, des paiements en espèces. Parmi les bénéficiaires identifiés figurent des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les cabinets d’avocats Tounkara et Associés, Diop et Diop, ainsi que la société Calypso. Toutefois, aucun lien apparent ne relie ces acteurs à Gis, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la nature et la destination réelle de ces fonds.



Pour les enquêteurs, ce circuit financier opaque appelle à des éclaircissements et alimente les soupçons autour de cette affaire.