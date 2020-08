Rapports : 5 produits à ne jamais utiliser comme lubrifiant

Les lubrifiants jouent un rôle clé lors des rapports sexuels, le plus important est lorsque vous essayez de concevoir.



Selon des recherches, les lubrifiants réguliers inhibent le mouvement des spermatozoïdes, endommagent l’ADN et même tuent les spermatozoïdes. Cela peut également causer des démangeaisons, des irritations du vagin ou des IST.



Pour des relations sexuelles agréables, essayez d’éviter d’utiliser les produits énumérés ci-dessous comme lubrifiants.





Huile d’olive



L’huile d’olive a de nombreux avantages incroyables pour la santé et la beauté, mais l’aliment de base de la cuisine n’est pas une excellente option pour le massage et les préliminaires. Il n’est pas prudent de l’utiliser pendant la pénétration parce que toute huile naturelle, y compris l’huile de noix de coco, également un lubrifiant sexuel populaire, peut affaiblir le latex d’un préservatif et vous laisser moins protégé contre la grossesse et les IST.



Vaseline



Le lubrifiant idéal facilitera les rapports sexuels – mais ne doit pas être rebutant, comme la vaseline a tendance à l’être.



Difficile à laver et capable de piéger les bactéries, ce produit peut entraîner une irritation ou une infection, explique Powell.



Une étude publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology a révélé que les femmes qui avaient utilisé de la vaseline comme lubrifiant étaient plus de deux fois plus susceptibles d’avoir une vaginose bactérienne. Comme les produits à base d’huile, il peut également nuire à l’efficacité des préservatifs à base de latex, ce qui provoque un risque plus élevé de grossesse et d’IST.



Huile pour bébé



Peu de produits sont aussi légers et glissants que l’huile pour bébé. Mais le pétrole est le mot clé ici. Même si cela fait du bien, ce n’est pas un excellent choix. Une autre étude publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology a trouvé un lien entre l’utilisation intravaginale d’huile pour bébé et la croissance du candida dans le vagin, ce qui peut entraîner une infection à levures. De plus, l’huile peut décomposer le latex.



Beurre







Il contient des protéines de caséine du lait – ce qui est excellent après une séance d’entraînement, mais qui peut aussi devenir rance assez rapidement, dit Powell. L’expérimentation dans la chambre est très amusante, mais en règle générale, vous voulez garder les protéines animales en décomposition loin de vos organes génitaux.



Lait pour le corps



Ce n’est pas parce que la plupart des jeunes utilisent un lait pour corps pour se masturber que c’est un lubrifiant idéal. Sa prévalence peut vous faire penser que c’est un bon substitut de lubrifiant, mais ce n’est pas le cas. Certaines lotions naturelles peuvent contenir des colorants et des parfums, sans parler des parabens, que certains experts considèrent comme des perturbateurs hormonaux potentiels.



Dans un autre article, Afrikmag vous relate 5 choses à ne jamais faire avant et après les rapports sexuels.