Rapports de la Cour des Comptes: Oumar Youm très nuancé, accorde peu de crédit à l'institution

Si les cafards révélés par la Cour des comptes, dans ses rapports 2015, 2016 et 2017, dans la gestion de certaines autorités publiques émeuvent l'opinion, ce n’est pas le cas pour Oumar Youm. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement banalise même la Cour des Comptes, selon le quotidien "L'As".



‘ ’On est face à de simples rapports, qui comme on a l'habitude de le dire, préservent la présomption d’innocence. Il n'y a que la justice qui peut dire qui est responsable et qui ne l'est pas. Pour le moment, nous sommes à l'étape des rapports que nous devons considérer comme tels ‘’, a-t-il lancé.