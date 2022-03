Rapprochement Macky Sall et Abdoulaye Wade : Voici ce qu’en pense Abdou Mbow… Rapprochement entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, Abdou Mbow approuve. Le porte-parole adjoint du parti présidentiel, l’Alliance pour la République (Apr), estime que de telles retrouvailles n’entreraient que dans l’ordre normal des choses.

« Si dans l’opposition des partis qui n’ont pas la même idéologie politique s’unissent, à fortiori les partis qui sont d’obédience libérale », a-t-il soutenu dans les colonnes du journal Soleil.



Pour Abdou Mbow, « compte tenu du parcours du Pds, personne ne doit être surpris que le président Sall dise qu’il est là où il est grâce au Parti démocratique sénégalais ». C’est pourquoi, a-t-il indiqué, Macky Sall n’a jamais cesser de travailler à raffermir ses relations avec le Secrétaire général national du Pds.



« Aujourd’hui, le Sénégal a besoin de l’ensemble de ses fils pour se développer. Si aujourd’hui des gens qui ont la même vision et la même idéologie politique, mais qui ont été divisés par des divergences, se retrouvent, cela ne doit surprendre personne », a-t-il conclu.



