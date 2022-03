Rapprochement avec Macky Sall : Me Wade recadre Doudou Wade ! Après les déclarations de Doudou Wade sur la reconstitution de la famille libérale, son parti a tenu à faire quelques précisions. Le Parti démocratique a réagi, suite aux propos de Doudou Wade qui évoquait, ce week-end, la question du rapprochement entre Macky Sall et le Pds.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

« A la suite de sorties médiatiques de responsables du PDS cette semaine, des organes de presse en ont conclu un rapprochement entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l'Alliance Pour la République (APR). Il s’agit là d’une fausse interprétation, dénuée de tout fondement », a indiqué la formation politique.



Mieux, dans un communiqué de presse, Mayoro Faye, chargé de communication du parti, souligne que Me Abdoulaye Wade, le Secrétaire Général National, « tient à réaffirmer l’ancrage du Parti Démocratique Sénégalais dans l'opposition et appelle au travail et à la mobilisation des militants et sympathisants en perspective des élections législatives prévues le 31 juillet 2022 ».















iGFM

