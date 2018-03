Réaction du Président Pape DIOP suite au verdict rendu dans l’affaire Khalifa SALL

J’éprouve un sentiment de tristesse face au verdict rendu dans le cadre du procès du maire de la ville de Dakar, Khalifa SALL. Mon inquiétude, mes interrogations sur l’indépendance de la Justice, qui devait apparaître comme la condition essentielle d’un État de droit, me poussent en ce jour à désespérer d’une justice impartiale et équitable, rendue au nom du peuple sénégalais et applicable à tous les citoyens sans discrimination quelconque.



Plus qu’un moyen de pression, il s’agit d’un devoir moral pour l’Exécutif sénégalais, de garantir le sacro-saint principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire.









Papa DIOP, Président de la

Convergence Libérale Démocratique Bokk GIS-GIS