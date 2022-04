Réactions suite à la mort tragique de Astou Sokhna Me Massokhna Kane : « On aurait dû suspendre le directeur … » Les réactions continuent suite à la mort tragique de Astou Sokhna à Louga. Le leader de SOS consommateurs réclame que justice soit rendue à la victime.

«Nous avons un représentant sur place qui a commencé à mener une enquête. Nous attendons parce que nous avons vu que le ministère a commandité des enquêtes et nous espérons et attendons de pied ferme les résultats de ces commissions» déclare Me Massokhna Kane.



Pour lui, il est temps, à travers cet événement, de mettre de l’ordre très définitivement ces drames qui secouent régulièrement les hôpitaux.



Me Kane considère que le directeur de l'établissement devrait être suspendu : «Je pense qu’on aurait dû suspendre le directeur dès le départ ainsi que les différents responsables pour empêcher qu’ils s'interfèrent sur les enquêtes. Le directeur lui-même a dit qu’il a ordonné une enquête mais on a vu à travers sa conférence de presse qu’il essaye de couvrir ses agents».

