Real Madrid - Zidane : "Tout le monde est responsable, on peut tous donner plus" Le Real Madrid vit une période très compliquée et Zinédine Zidane est passé à l’offensive pour inverser la tendance. Il a notamment regroupé tous ses joueurs pour une réunion de crise dont il n’aime pas le nom. Les joueurs aussi, avaient des critiques à faire.

le Mercredi 10 Janvier 2018

Un programme légèrement remanié, un groupe, staff compris, qui se retrouve dans le vestiaire de Valdebebas pour une réunion de crise, voilà la réalité des difficultés actuelles du Real Madrid. Zinédine Zidane n’a d’ailleurs pas caché avoir convoqué une réunion avec son groupe et son staff, même s’il réfute l’idée de réunion de crise. Pourtant, après un jour de repos suite au match nul face au Celta, tout le monde avait des choses à dire.



L’entraîneur n’est pas du genre à fuir ses responsabilités, il n’a jamais caché qu’il avait sa part dans les résultats actuels. En revanche, il ne critiquera pas ses joueurs devant la presse, surtout pas en ce moment. "Quand un joueur va mal, je l’aide, je ne lui lance pas de la merde. On est tous coupables, on est tous dans le même bateau", a-t-il reconnu en conférence de presse. Et s’il a ajouté qu’il ne provoquait une réunion pour le plaisir de faire une réunion mais bien "parce que c’était nécessaire", certains détails ont filtré.



Zizou a donc parlé, les poids lourds du vestiaire comme Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo aussi. "La recette c’est le travail, je crois en cela. On va plus travailler que jamais. Ce n’est pas seulement physique ou mental, c’est un petit peu de tout", a-t-il expliqué devant la presse. Selon El Larguero, de la radio Cadena SER, il a utilisé devant ses joueurs, le terme de "situation critique". Certains jeunes n’ont pas hésité à donner leurs points de vue, lâchant notamment: "Ce n’est pas vrai que celui qui s’entraîne le mieux, joue les matches". Zizou soigne ses cadres et a une idée précise de son onze idéal, ce que certains ont du mal à digérer.



Et signe que tous n’ont pas vécu cette discussion de la même façon, un joueur de l’équipe a reconnu que c’était "nécessaire" mais "ennuyeux et peu productif"…



Football.fr

